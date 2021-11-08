08 Kas 2021 - 13:27 Güncelleme: 08 Kas 2021 - 13:32
Hangi Burcu Kaybolsa Müge Anlı Bile Bulamaz? Hangi Burç Çok Uçuk Kaçıktır?
Burçların aşk, sağlık, cinsellik ve yaşam tarzı gibi konularda birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğu bilinir. Yapılan araştırmalara göre uçuk kaçık olan burçlar da dikkat çekiyor. Sizde kaybolduğunda Müge Anlı'nın bile bulamayacak olduğu burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların aşk, sağlık, cinsellik ve yaşam tarzı gibi konularda birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğu bilinir. Yapılan araştırmalara göre uçuk kaçık olan burçlar da dikkat çekiyor. İşte kaybolsa Müge Anlı’nın bile bulamayacağı burçlar…
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08 Kas 2021 - 13:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.