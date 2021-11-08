En Ateşli Bakış Atan Burç Hangisidir? Tek Bakışıyla Eriten Burçlar Hangisidir?

Burçların hangi özellikler sahip olduğunu araştıran astroloji, çevremizdeki insanları daha yakından tanımamız için önemli bir alandır. Cinsellik ve seks konusunda da burçların farklı özelliklere sahip olduğu bilinir. İşte tek bakışıyla eriten burçlar…



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