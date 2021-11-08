08 Kas 2021 - 13:35 Güncelleme: 08 Kas 2021 - 13:40
En Ateşli Bakış Atan Burç Hangisidir? Tek Bakışıyla Eriten Burçlar Hangisidir?
Burçların hangi özellikler sahip olduğunu araştıran astroloji, çevremizdeki insanları daha yakından tanımamız için önemli bir alandır. Sizde alev alev yanan ve ateşli bakışlar saçan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların hangi özellikler sahip olduğunu araştıran astroloji, çevremizdeki insanları daha yakından tanımamız için önemli bir alandır. Cinsellik ve seks konusunda da burçların farklı özelliklere sahip olduğu bilinir. İşte tek bakışıyla eriten burçlar…
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08 Kas 2021 - 13:35 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.