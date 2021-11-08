- 08 Kas 2021 - 13:35 G: 08 Kas 2021 - 13:40

En Ateşli Bakış Atan Burç Hangisidir? Tek Bakışıyla Eriten Burçlar Hangisidir?

Burçların hangi özellikler sahip olduğunu araştıran astroloji, çevremizdeki insanları daha yakından tanımamız için önemli bir alandır. Sizde alev alev yanan ve ateşli bakışlar saçan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Burçların hangi özellikler sahip olduğunu araştıran astroloji, çevremizdeki insanları daha yakından tanımamız için önemli bir alandır. Cinsellik ve seks konusunda da burçların farklı özelliklere sahip olduğu bilinir. İşte tek bakışıyla eriten burçlar…


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08 Kas 2021 - 13:35 - Burç Haberleri

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