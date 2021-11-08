Hangi Burç Hemen Anne Olmak İstiyor? Hangi Burç Doğurgandır?

Anne olmak muhakkak dünyanın en güzel duygularından biridir. Astrolojide burçlara göre annelik karakterleri ve davranışları da değişiklik gösterir. Bazı burçlar bir an önce annelik duygusunu tatmak için diğer burçlara göre daha hevesli olabilir…



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