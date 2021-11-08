08 Kas 2021 - 13:45 Güncelleme: 08 Kas 2021 - 13:51
Hangi Burç Hemen Anne Olmak İstiyor? Hangi Burç Doğurgandır?
Anne olmak muhakkak dünyanın en güzel duygularından biridir. Astrolojide burçlara göre annelik karakterleri ve davranışları da değişiklik gösterir. Sizde anne olmak isteyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Anne olmak muhakkak dünyanın en güzel duygularından biridir. Astrolojide burçlara göre annelik karakterleri ve davranışları da değişiklik gösterir. Bazı burçlar bir an önce annelik duygusunu tatmak için diğer burçlara göre daha hevesli olabilir…
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08 Kas 2021 - 13:45 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.