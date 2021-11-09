Ankara Mamak’da Kaç Mahalle Var? Mamak Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...
Peki, Mamak'da kaç mahalle var, Mamak mahallerinin muhtarları kimdir? Mamak Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Mamak ilçesi Ankara’da en çok mahalle barındıran ilçelerden bir tanesidir. Yüz binlerce insana ev sahipliği yapan, yüzölçümü açısından geniş bir alana sahip Ankara Mamak ilçesinde tam 64 farklı ilçenin yer alması Ankara için geniş bir alana sahip olmasını sağlar. Hem muhtarları hem de muhtar bilgileri ile en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, Mamak'da kaç mahalle var, Mamak mahallerinin muhtarları kimdir? Mamak Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
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09 Kas 2021 - 20:19 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.