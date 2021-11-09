Ankara Mamak’da Kaç Mahalle Var? Mamak Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Mamak ilçesi Ankara’da en çok mahalle barındıran ilçelerden bir tanesidir. Yüz binlerce insana ev sahipliği yapan, yüzölçümü açısından geniş bir alana sahip Ankara Mamak ilçesinde tam 64 farklı ilçenin yer alması Ankara için geniş bir alana sahip olmasını sağlar. Hem muhtarları hem de muhtar bilgileri ile en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, Mamak'da kaç mahalle var, Mamak mahallerinin muhtarları kimdir? Mamak Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

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