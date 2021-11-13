Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Kas 2021 - 23:23

Survivor All Star’da Herkes Birbirine Düşman! Yarışma Değil, Kaos İzlenecek! Öyle Bir İsimle Daha Anlaştı Ki, Herkesi Patates Edecek! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da açıklanan kadroya göre herkes birbirine düşman! Yavaş yavaş isimlerin çıktığı Survivor All Star’a öyle bir isim gelecek ki, herkes patates olacak! Yarışma değil adeta kaos izlenecek! İşte merak edilen tüm detaylar…