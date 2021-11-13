13 Kas 2021 - 23:23
Survivor All Star’da Herkes Birbirine Düşman! Yarışma Değil, Kaos İzlenecek! Öyle Bir İsimle Daha Anlaştı Ki, Herkesi Patates Edecek! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da açıklanan kadroya göre herkes birbirine düşman! Yavaş yavaş isimlerin çıktığı Survivor All Star’a öyle bir isim gelecek ki, herkes patates olacak! Yarışma değil adeta kaos izlenecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star’a bomba gibi bir isim daha katıldı. Survivor yarışmasını ikinci olarak bitiren isim, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.