Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da Nerede? Belkıs Minaresi Kaç Yılında, Kim Tarafından Yapılmıştır? İşte Tarihi Yerin Hikayesi…
Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da nerede? Belkıs Minaresi kaç yılında, kim tarafından yapılmıştır? İşte tarihi yerin tüm detayları…
Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Belkıs minaresi, Ulus’un gözde mekanları arasında yer alır. Ulus’ta bulunan bu dikilitaş, Roma mimarisi olarak karşımıza çıkar. Altındağ ilçesinin bir güzelliği olarak karşımıza çıkan Belkıs Minaresi, tam bir tarihi eserdir. Pek çok insan tarafından hikayesi merak edilen Belkıs Minaresini yakından tanımak için yazımızı okumaya devam ediniz. Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da nerede? Belkıs Minaresi kaç yılında, kim tarafından yapılmıştır? İşte tarihi yerin tüm detayları…
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11 Kas 2021 - 00:07 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.