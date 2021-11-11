- 11 Kas 2021 - 00:07 G: 11 Kas 2021 - 00:11

Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da Nerede? Belkıs Minaresi Kaç Yılında, Kim Tarafından Yapılmıştır? İşte Tarihi Yerin Hikayesi…

Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da nerede? Belkıs Minaresi kaç yılında, kim tarafından yapılmıştır? İşte tarihi yerin tüm detayları…

Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Belkıs minaresi, Ulus’un gözde mekanları arasında yer alır. Ulus’ta bulunan bu dikilitaş, Roma mimarisi olarak karşımıza çıkar. Altındağ ilçesinin bir güzelliği olarak karşımıza çıkan Belkıs Minaresi, tam bir tarihi eserdir. Pek çok insan tarafından hikayesi merak edilen Belkıs Minaresini yakından tanımak için yazımızı okumaya devam ediniz. Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da nerede? Belkıs Minaresi kaç yılında, kim tarafından yapılmıştır? İşte tarihi yerin tüm detayları…

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11 Kas 2021 - 00:07 - Belediyeler

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