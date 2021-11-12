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12 Kas 2021 - 11:28

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Boşanmaktan Vazgeçti! Çağatay İçin Kararını Verdi, Seyirci Delirdi! Kumru Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız boşanmaktan resmen vazgeçti. Kendisini aldattığını öğrenen Yıldız, Çağatay için resmen kararını verdi. Seyirciyi delirten o sahne sonrasında bir de Kumru şokunun yaşanması “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?