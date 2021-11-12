Yasak Elma Dizisinde Yıldız Boşanmaktan Vazgeçti! Çağatay İçin Kararını Verdi, Seyirci Delirdi! Kumru Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız boşanmaktan resmen vazgeçti. Kendisini aldattığını öğrenen Yıldız, Çağatay için resmen kararını verdi. Seyirciyi delirten o sahne sonrasında bir de Kumru şokunun yaşanması “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin her bölümü merakla izleniyordu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Yıldız, kararını verdiğini resmen duyurmuştu. Çağatay ve Kumru’yu rezil eden Yıldız, son gaz boşanma işlemlerini de başlatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.