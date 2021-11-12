- 12 Kas 2021 - 11:28 G: 12 Kas 2021 - 11:36

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Boşanmaktan Vazgeçti! Çağatay İçin Kararını Verdi, Seyirci Delirdi! Kumru Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız boşanmaktan resmen vazgeçti. Kendisini aldattığını öğrenen Yıldız, Çağatay için resmen kararını verdi. Seyirciyi delirten o sahne sonrasında bir de Kumru şokunun yaşanması “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin her bölümü merakla izleniyordu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Yıldız, kararını verdiğini resmen duyurmuştu. Çağatay ve Kumru’yu rezil eden Yıldız, son gaz boşanma işlemlerini de başlatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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12 Kas 2021 - 11:28 Ankara- Gündem

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