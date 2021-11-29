- 29 Kas 2021 - 13:40 G: 29 Kas 2021 - 13:41

Tuğba Ekinci bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Nihat Doğan ile yaşları dikkat çekti…

Peki, Tuğba Ekinci kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Nihat Doğan ile yaşları dikkat çeken bu ikilinin hayatlarına dair detaylar…

Uzun yıllardan beri şarkıları ile tanıdığımız Tuğba Ekinci, yaşı ile hayranlarını şaşkınlığa uğratıyor. Yaşını hiç göstermeyen Tuğba Ekinci, gündemden hiç düşmeyen ünlüler arasındadır. İki albümü bulunan Tuğba Ekinci, Singleleri ile de büyük bir beğeni toplamıştır. “O Şimdi Asker” şarkısı ile büyük bir popülerlik yakalayan Tuğba Ekinci’nin kaç yaşında olduğunu biliyor muydunuz?

Pop müzik tarzındaki şarkıları ile 2005 senesinden beri performans gösteren Tuğba Ekinci hayranları tarafından merak edilen bir hayat yaşıyor. Peki, Tuğba Ekinci kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Nihat Doğan ile yaşları dikkat çeken bu ikilinin hayatlarına dair detaylar…

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29 Kas 2021 - 13:40 - Magazin

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