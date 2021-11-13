Aziz Dizisinin Yıldızı Damla Sönmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Tahmin Bile Etmiyordu! Meğer Murat Yıldırım İle Arasında Bir Dağ Varmış…
Aziz dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon da devam eden Damla Sönmez, dizide Dilruba karakterini canlandırmaya başladı. Yeni sezonun iddialı yapımı ile anlaşan Damla Sönmez ile ilgili detaylar haberimizde...
Aziz dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon da devam eden Damla Sönmez, dizide Dilruba karakterini canlandırmaya başladı. Yeni sezonun iddialı yapımı ile anlaşan Damla Sönmez, televizyon izleyicisinin seyircisinin gözünü yeniden üzerine çevirmeyi başardı. Oyunculuk performansı ve güzelliği ile her dönem hayranlarının takdirini üzerine toparlayan Damla Sönmez’in yaşı ise, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Aziz dizisinin yıldızı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Aziz dizisinin yıldızı Damla Sönmez aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Kas 2021 - 00:31 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.