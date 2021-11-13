- 13 Kas 2021 - 00:31

Aziz Dizisinin Yıldızı Damla Sönmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Tahmin Bile Etmiyordu! Meğer Murat Yıldırım İle Arasında Bir Dağ Varmış…

Aziz dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon da devam eden Damla Sönmez, dizide Dilruba karakterini canlandırmaya başladı. Yeni sezonun iddialı yapımı ile anlaşan Damla Sönmez ile ilgili detaylar haberimizde...

Aziz dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon da devam eden Damla Sönmez, dizide Dilruba karakterini canlandırmaya başladı. Yeni sezonun iddialı yapımı ile anlaşan Damla Sönmez, televizyon izleyicisinin seyircisinin gözünü yeniden üzerine çevirmeyi başardı. Oyunculuk performansı ve güzelliği ile her dönem hayranlarının takdirini üzerine toparlayan Damla Sönmez’in yaşı ise, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Aziz dizisinin yıldızı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Aziz dizisinin yıldızı Damla Sönmez aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…


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13 Kas 2021 - 00:31 - Magazin

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