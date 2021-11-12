Yetkin Dikinciler bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde de boy gösterdi. Son derece yetenekli bir oyuncu olan Yetkin Dikinciler, pek çok projede yer almıştır. Uzun zamandan beri oyunculuk yapan Yetkin Dikinciler, hayatı konusunda hayranları tarafından merak ediliyor. Birçok film ve dizide rol alan Yetkin Dikinciler, her geçen yıl başarı üzerine başarı kaydetmeye devam ediyor! Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinin İsak Ağa’sı Yetkin Dikinciler gerçekte kaç yaşında? Duyan inanamadı, işte ünlü oyuncunun yaşına ve hayatına dair tüm detaylar…

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