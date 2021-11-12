Yetkin Dikinciler bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…
Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinin İsak Ağa’sı Yetkin Dikinciler gerçekte kaç yaşında? Duyan inanamadı, işte ünlü oyuncunun yaşına ve hayatına dair tüm detaylar…
Yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde de boy gösterdi. Son derece yetenekli bir oyuncu olan Yetkin Dikinciler, pek çok projede yer almıştır. Uzun zamandan beri oyunculuk yapan Yetkin Dikinciler, hayatı konusunda hayranları tarafından merak ediliyor. Birçok film ve dizide rol alan Yetkin Dikinciler, her geçen yıl başarı üzerine başarı kaydetmeye devam ediyor! Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinin İsak Ağa’sı Yetkin Dikinciler gerçekte kaç yaşında? Duyan inanamadı, işte ünlü oyuncunun yaşına ve hayatına dair tüm detaylar…
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12 Kas 2021 - 23:22 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.