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13 Kas 2021 - 19:38

Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş!

Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakterinin ardından Savaşçı dizisinin Göktürk Albay karakteri ile de bir hayli beğenilen Tamer Karadağlı, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarına başladı. Sizde Tamer Karadağlı'nın eski eşini merak ediyorsanız işte size detaylar...