- 13 Kas 2021 - 19:38

Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş!

Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakterinin ardından Savaşçı dizisinin Göktürk Albay karakteri ile de bir hayli beğenilen Tamer Karadağlı, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarına başladı. Sizde Tamer Karadağlı'nın eski eşini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakterinin ardından Savaşçı dizisinin Göktürk Albay karakteri ile de bir hayli beğenilen Tamer Karadağlı, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarına başladı. Öte yandan Tamer Karadağlı’nın eski eşini görenler, şaşırmadan edemedi! Peki, Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında? Tamer Karadağlı aslen nereli, eski eşi kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

13 Kas 2021 - 19:38 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Televole’nin Eski Sunucu Yalçın Dümer Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Esra Balamir İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Televole’nin Eski Sunucu Yalçın Dümer Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Esra Balamir İle Yaşları Dikkat Çekti…
Şarkıcı Hatice Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Ali Kemal Sarı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Şarkıcı Hatice Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Ali Kemal Sarı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Tuba Büyüküstün Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Murat Boz İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tuba Büyüküstün Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Murat Boz İle Yaşları Dikkat Çekti…
Tanju Çolak Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hülya Avşar İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tanju Çolak Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hülya Avşar İle Yaşları Dikkat Çekti…
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Netflix Kulüp Dizisinin Selim’i Salih Bademci Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Gökçe Bahadır İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Netflix Kulüp Dizisinin Selim’i Salih Bademci Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Gökçe Bahadır İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hakan Ural Bakın Kaç Yaşında? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Neler Oluyor Hayatta Sunucusu Nur Tuğba Namlı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Hakan Ural Bakın Kaç Yaşında? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Neler Oluyor Hayatta Sunucusu Nur Tuğba Namlı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Fahriye Evcen Dur Durak Bilmiyor! Görenler Mest Oldu, Sosyal Medyayı Yaktı! Deri Kıyafetleriyle Fiziğini Kanıtladı! mask
Fahriye Evcen Dur Durak Bilmiyor! Görenler Mest Oldu, Sosyal Medyayı Yaktı! Deri Kıyafetleriyle Fiziğini Kanıtladı!
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Kasığına Kadar Açık Yırtmacıyla Yakıp Yıktı! Sosyal Medyada “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor? mask
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Kasığına Kadar Açık Yırtmacıyla Yakıp Yıktı! Sosyal Medyada “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisine Komiser Ali Yeniden mi Geliyor? Büyük Şok Resmen Yaşandı, Seyirciler Havaya Uçtu! Alp Korkmaz Sonunda Geliyor… mask
Arka Sokaklar Dizisine Komiser Ali Yeniden mi Geliyor? Büyük Şok Resmen Yaşandı, Seyirciler Havaya Uçtu! Alp Korkmaz Sonunda Geliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hem Zeki, Hem Çalışkan Burçlar Hangisidir? İşte IQ Ve EQ Dengeli Çalışan Burç… mask
Hem Zeki, Hem Çalışkan Burçlar Hangisidir? İşte IQ Ve EQ Dengeli Çalışan Burç…
Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş! mask
Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş!
Televole’nin Eski Sunucu Yalçın Dümer Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Esra Balamir İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Televole’nin Eski Sunucu Yalçın Dümer Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Esra Balamir İle Yaşları Dikkat Çekti…
Nebahat Çehre Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Uğur Yücel ile Yaşları Dikkat Çekti… mask
Nebahat Çehre Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Uğur Yücel ile Yaşları Dikkat Çekti…
Kanunsuz Topraklar’ın Davut’u Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Esra Bilgiç ile Yaşları Dikkat Çekti… mask
Kanunsuz Topraklar’ın Davut’u Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Esra Bilgiç ile Yaşları Dikkat Çekti…
Hande Doğandemir bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Annemizi Saklarken Dizisindeki Partneri Kutsi ile yaş farkı dikkat çekti… mask
Hande Doğandemir bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Annemizi Saklarken Dizisindeki Partneri Kutsi ile yaş farkı dikkat çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status