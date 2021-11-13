Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş!
Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakterinin ardından Savaşçı dizisinin Göktürk Albay karakteri ile de bir hayli beğenilen Tamer Karadağlı, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarına başladı. Sizde Tamer Karadağlı'nın eski eşini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakterinin ardından Savaşçı dizisinin Göktürk Albay karakteri ile de bir hayli beğenilen Tamer Karadağlı, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarına başladı. Öte yandan Tamer Karadağlı’nın eski eşini görenler, şaşırmadan edemedi! Peki, Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında? Tamer Karadağlı aslen nereli, eski eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Kas 2021 - 19:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.