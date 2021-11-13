Yemek Ve Tatlıya En Düşkün Burç Hangisidir? İşte Kilo Almaya Müsait O Burçlar…
Yemek yemek dünyanın en zevkli işlerinden biri olarak biliniyor. Kuşkusuz herkesin ölene kadar yese sıkılmayacağı bir yemek bulunuyor. Ancak bazı insanlar yemek yemeye acayip bir biçimde düşkün oluyor. Sizde yemek ve tatlıya düşkün burçları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Yemek yemek dünyanın en zevkli işlerinden biri olarak biliniyor. Kuşkusuz herkesin ölene kadar yese sıkılmayacağı bir yemek bulunuyor. Ancak bazı insanlar yemek yemeye acayip bir biçimde düşkün oluyor. Bu konuya da el atmakta gecikmeyen astrologlar bazı burcun insanlarının yemek yemeği çok sevdiğini ve tatlıya bir hayli düşkün olduğunu söylüyor. Öte yandan o burcun insanları ne olursa olsun kilo veremiyor! Peki, yemek ve tatlıya en düşkün burç hangisidir? İşte kilo almaya müsait burçlar…
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13 Kas 2021 - 19:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.