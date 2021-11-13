- 13 Kas 2021 - 20:57

Dışı Sert İçi Merhamet Dolu Burç Hangisidir? İşte En Soğuk Ama Sevilen O Burç…

Bazı insanların dış görünüşü ile iç dünyası birbirinden farklı şekillerde şekillenebiliyor. Dış görünüşü açısından oldukça sert fiziksel özelliklere sahip olan bazı kişiler, iç görünüşü açısından ise, sıcacık insanlar olabiliyor. Sizde bu tarz burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı insanların dış görünüşü ile iç dünyası birbirinden farklı şekillerde şekillenebiliyor. Dış görünüşü açısından oldukça sert fiziksel özelliklere sahip olan bazı kişiler, iç görünüşü açısından ise, sıcacık insanlar olabiliyor. Bu karakterleri nedeniyle toplumda bir hayli sevilen ve güvenilen kişiler olan o burcun kişileri, ilk başlangıçta biraz yanlış anlaşılabiliyor. Ancak o burcun kişilerini tanıyanlar, gördükleri karşısında kendisini bir hayli suçlu hissediyor! Peki, dışı sert içi merhamet dolu burç hangisidir? İşte sevilen ve güvenilen o burç…


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13 Kas 2021 - 20:57 - Burç Haberleri

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