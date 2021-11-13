Hangi Burç Çocuk Ruhlu olup Asla Büyümez? İşte Çocuk tarafını kaybetmeyen O Burçlar…
Bazı insanlar büyümemek noktasında adeta direniyor. Yaşları kaç olursa olsun çocuk ruhlarından asla vazgeçmek istemeyen o insanlar, her sosyal çevrenin sevimli ve duygusal kişileri oluyor. Sizde çocuk ruhlu burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar büyümemek noktasında adeta direniyor. Yaşları kaç olursa olsun çocuk ruhlarından asla vazgeçmek istemeyen o insanlar, her sosyal çevrenin sevimli ve duygusal kişileri oluyor.
Hayatın çirkinliklerine karşı içlerindeki çocukluğu her zaman dışarı yansıtan o insanlar ise, genellikle o burcun insanı olarak dünyaya geliyor. Öte yandan o burcu görenlerin ağzı bir hayli açık kalıyor! Peki, çocuk ruhlu duygusal burç hangisidir? İşte sevimli ve güzel burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Kas 2021 - 20:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.