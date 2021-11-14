Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Çalışanları Büyük Jest! 2021 Yılı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; koronavirüs salgın süreçlerinin en iyi şekilde yöneten isimlerin başında geldi. Sağlık çalışanlarına bu süreçlerde bir hayli zorlu görevler düştü. Bu konuda sağlık çalışanlarının yaptıklarını göz ardı etmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için büyük jest geldi. Yaşanan zorlu süreçlerde azim ve özveri ile çalışan çalışanlar için 2021 yılı bomba gibi devam ediyor. İşte, detaylar…

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