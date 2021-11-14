Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Çalışanları Büyük Jest! 2021 Yılı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için büyük jest geldi. Yaşanan zorlu süreçlerde azim ve özveri ile çalışan çalışanlar için 2021 yılı bomba gibi devam ediyor. İşte, detaylar…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; koronavirüs salgın süreçlerinin en iyi şekilde yöneten isimlerin başında geldi. Sağlık çalışanlarına bu süreçlerde bir hayli zorlu görevler düştü. Bu konuda sağlık çalışanlarının yaptıklarını göz ardı etmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için büyük jest geldi. Yaşanan zorlu süreçlerde azim ve özveri ile çalışan çalışanlar için 2021 yılı bomba gibi devam ediyor. İşte, detaylar…
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14 Kas 2021 - 10:45 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.