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14 Kas 2021 - 14:42

Alişan’dan Şok Buse Varol Açıklaması! Eşi Hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıkardı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Meğer Buse Varol…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan şok Buse Varol açıklaması geldi. Eşi hakkında öyle bir gerçeği ortaya çıkardı ki, görenler adeta donup kaldı. Sosyal medyada mutlu aile tablosunu sık sık takipçileriyle paylaşan ikiliden gelen bu açıklama ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…