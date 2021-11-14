Alişan’dan Şok Buse Varol Açıklaması! Eşi Hakkında Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıkardı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Meğer Buse Varol…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan şok Buse Varol açıklaması geldi. Eşi hakkında öyle bir gerçeği ortaya çıkardı ki, görenler adeta donup kaldı. Sosyal medyada mutlu aile tablosunu sık sık takipçileriyle paylaşan ikiliden gelen bu açıklama ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Alişan’ın eşi Buse Varol’un Camdaki Kız dizisinde rol alacağı iddia edilmişti fakat gerçekler tam tersi yönde olmuştu. FOX TV’de bir dizide yer alacağı konuşulan Buse Varol, dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise Buse Varol hakkında şok bir açıklama eşinden geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.