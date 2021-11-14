Sadakatsiz Dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan Kimdir? Sümeyye Aydoğan Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
Sadakatsiz dizisinin Ceren’i Sümeyye Aydoğan kimdir? İşte, Sadakatsiz dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan hakkında merak edilen bütün detaylar…
Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Kore uyarlaması olan dizi her hafta Çarşamba günleri izleyicileri ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri ise milyonlarca kişiyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yeni sezonun başlaması ile dizinin kadrosuna da yeni oyuncular dahil oldu. Bu oyuncular arasında dizideki Selçuk karakterinin sevgilisi Ceren de yer alıyor. Kişiler Ceren’in aslında kim olduğunu araştırıyorlar. Peki, Sadakatsiz dizisinin Ceren’i Sümeyye Aydoğan kimdir? İşte, Sadakatsiz dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan hakkında merak edilen bütün detaylar…
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14 Kas 2021 - 17:25 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.