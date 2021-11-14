Sadakatsiz Dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan Kimdir? Sümeyye Aydoğan Aslen Nereli, Kaç Yaşında?

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Kore uyarlaması olan dizi her hafta Çarşamba günleri izleyicileri ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri ise milyonlarca kişiyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yeni sezonun başlaması ile dizinin kadrosuna da yeni oyuncular dahil oldu. Bu oyuncular arasında dizideki Selçuk karakterinin sevgilisi Ceren de yer alıyor. Kişiler Ceren’in aslında kim olduğunu araştırıyorlar. Peki, Sadakatsiz dizisinin Ceren’i Sümeyye Aydoğan kimdir? İşte, Sadakatsiz dizisi Ceren’i Sümeyye Aydoğan hakkında merak edilen bütün detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!