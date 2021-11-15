Evlilik Hakkında Her Şey 9. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Azra, Sergen’in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray’ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural’ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden habersizlerdir. Çolpan, Yıldırım’a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk’a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir.

Güneş yaptığı bir planla Faruk’la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra’ya karşı son hamlesini yapar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 9. BÖLÜMÜYLE 16 KASIM SALI SAAT 20.00’DE FOX’TA!