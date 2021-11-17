- 17 Kas 2021 - 22:52

3 Kuruş Dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Aslıhan Malbora Kaç Yaşında, Nereli?

3 Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar…

Henüz çok yeni bir dizi olan “3 Kuruş” izleyicisi tarafından büyük bir beğeni toplamıştır. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine toplayan 3 Kuruş dizisi büyük bir ses getirmeyi başarmıştır. Dizide “Leyla” karakterine hayat veren Aslıhan Malbora, güzelliği ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hayranları tarafından arama motorlarının en üst sırasında yer almayı başaran Aslıhan Malbora, oynadığı karakterin hakkını veriyor. Peki, 3 Kuruş dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar…

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17 Kas 2021 - 22:52 - Magazin

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3 Kuruş Dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Aslıhan Malbora Kaç Yaşında, Nereli? mask
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