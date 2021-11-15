- 15 Kas 2021 - 14:41 G: 15 Kas 2021 - 14:44

3 Kuruş dizisi Leyla kimdir? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

3 Kuruş dizisi Leyla kimdir, Leyla karakterini kim canlandırıyor? Üç Kuruş Leyla'sı Aslıhan Malbora kaç yaşında, aslen nereli? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

Yeni sezonun iddialı dizilerinden birisi olan 3 kuruş yayınlandığı ilk bölümleri ile büyük ilgi gördü. Show TV’de ekranlara gelen dizinin oyuncuları da kişiler tarafından araştırılıyor. Yeni yüzlerin de olduğu dizi güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümünde bütün gözleri üzerine toplayan Leyla karakteri de kişilerin araştırdığı isimler arasında bulunuyor. Peki, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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15 Kas 2021 - 14:41 - Gündem

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