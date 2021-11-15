3 Kuruş dizisi Leyla kimdir? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
3 Kuruş dizisi Leyla kimdir, Leyla karakterini kim canlandırıyor? Üç Kuruş Leyla'sı Aslıhan Malbora kaç yaşında, aslen nereli? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Yeni sezonun iddialı dizilerinden birisi olan 3 kuruş yayınlandığı ilk bölümleri ile büyük ilgi gördü. Show TV’de ekranlara gelen dizinin oyuncuları da kişiler tarafından araştırılıyor. Yeni yüzlerin de olduğu dizi güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk bölümünde bütün gözleri üzerine toplayan Leyla karakteri de kişilerin araştırdığı isimler arasında bulunuyor. Peki, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
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15 Kas 2021 - 14:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.