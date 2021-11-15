Lionel Messi Keçiören’de viral oldu!
Messi akımına keçiören de katıldı. Fransa’nın PSG takımında forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi Keçiören’de viral oldu.
Fransa’nın PSG takımında forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi Keçiören’de viral oldu.
Eyfel Kulesi önündeki pozuyla Türkiye genelinde viral olan Lionel Messi, Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Cumhuriyet Kulesi ve Estergon Kalesi’ne ait fotoğraflara yerleştirildi. Eyfel Kulesi ile Cumhuriyet Kulesi’nin ilişkilendirildiği paylaşımda, Estergon Kalesi fotoğrafıyla da Messi’nin doğru kalede olduğuna vurgu yapıldı. Keçiören Belediyesi tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Şimdi doğru kuleyi, doğru kaleyi buldun #Messi :)” denildi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Messili viral akımı ile Türk milletinin mizah anlayışını ilişkilendirerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türk milletinin mizah anlayışı kadim bir geçmişe sahip. Bu mizah anlayışımızı popüler kültürün getirdiği yeniliklerle harmanladığımızda gerek medyada gerekse sosyal medyada insanlarımızı gülümseten sıra dışı ve yaratıcı akımlar ortaya çıkabiliyor. Gençlerimiz hem caps hem de viral konusunda zekice işler ortaya koyuyorlar.”
15 Kas 2021 - 14:57 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.