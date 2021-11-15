Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yatak Pozu Olay Oldu! Bir Bakan Eridi, Bir Daha Bakmadı! “Baban Kalp Krizi Geçirecek” Alev Alev Yaktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay yaratacak bir yatak pozu geldi. Bir bakanın güzelliğinden eridiği Yasmin Erbil, sosyal medyayı resmen salladı! Birçok kişi ise Yasmin Erbil’in bu pozuna “Baban kalp krizi geçirecek” yorumlarında bulundular.
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuk kariyerine bir adım daha atmıştı. Uzun bir süredir oyunculuk eğitimi aldığı bilinen Yasmin Erbil’in Yasak Elma dizisiyle ününe ün katması ise hayranlarını heyecanlandırmıştı. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.