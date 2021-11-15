- 15 Kas 2021 - 16:46 G: 15 Kas 2021 - 16:52

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yatak Pozu Olay Oldu! Bir Bakan Eridi, Bir Daha Bakmadı! “Baban Kalp Krizi Geçirecek” Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay yaratacak bir yatak pozu geldi. Bir bakanın güzelliğinden eridiği Yasmin Erbil, sosyal medyayı resmen salladı! Birçok kişi ise Yasmin Erbil’in bu pozuna “Baban kalp krizi geçirecek” yorumlarında bulundular.

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuk kariyerine bir adım daha atmıştı. Uzun bir süredir oyunculuk eğitimi aldığı bilinen Yasmin Erbil’in Yasak Elma dizisiyle ününe ün katması ise hayranlarını heyecanlandırmıştı. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı?

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15 Kas 2021 - 16:46 Ankara- Yaşam

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Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yatak Pozu Olay Oldu! Bir Bakan Eridi, Bir Daha Bakmadı! “Baban Kalp Krizi Geçirecek” Alev Alev Yaktı… mask
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