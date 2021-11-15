Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Kas 2021 - 17:13

Masterchef Yarışması İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yine Rekor Kırılacak, Yine Stüdyo Karışacak! Bu Hafta Kıyamet Resmen Kopacak! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması bir kez daha ifşalandı! Kadroya girecek olan ismin yanında Mavi takım kaptanı da ortaya çıktı! Mavi takım kaptanını görenler ise “Bu hafta kıyamet kopacak” yorumlarında bulundu. Yeni bir rekora imzasını atan isim, görenleri şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?