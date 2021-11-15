Masterchef Yarışması İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yine Rekor Kırılacak, Yine Stüdyo Karışacak! Bu Hafta Kıyamet Resmen Kopacak! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması bir kez daha ifşalandı! Kadroya girecek olan ismin yanında Mavi takım kaptanı da ortaya çıktı! Mavi takım kaptanını görenler ise “Bu hafta kıyamet kopacak” yorumlarında bulundu. Yeni bir rekora imzasını atan isim, görenleri şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde bir isim yarışmaya veda etmişti. Somer Şefi ağlatan bu veda sonrasında ise yarışmaya veda eden ismin yeniden yarışmaya gireceği ortaya çıkmıştı. Azize’nin elenmesi gündeme bomba gibi düşerken; Mehmet Şef ise “Son bir şansın daha var Azize” yorumlarında bulunmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.