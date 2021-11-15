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15 Kas 2021 - 21:56

Hangi Burç Birden Çok Evlilik Yapar? İşte İlgi Manyağı O Burç…

Her zaman toplum nezdinde tek bir evlilik ideal olan olsa da boşanmanın da evlenmek kadar olağan olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu konuda iddialı olan o burcun kadınları ise, birden fazla evlilik yapabilme potansiyelini her zaman içerisinde taşıyor! Sizde birden fazla evliliği düşünen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...