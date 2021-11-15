Hangi Burç Birden Çok Evlilik Yapar? İşte İlgi Manyağı O Burç…
Her zaman toplum nezdinde tek bir evlilik ideal olan olsa da boşanmanın da evlenmek kadar olağan olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu konuda iddialı olan o burcun kadınları ise, birden fazla evlilik yapabilme potansiyelini her zaman içerisinde taşıyor! Sizde birden fazla evliliği düşünen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her zaman toplum nezdinde tek bir evlilik ideal olan olsa da boşanmanın da evlenmek kadar olağan olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu konuda iddialı olan o burcun kadınları ise, birden fazla evlilik yapabilme potansiyelini her zaman içerisinde taşıyor! Peki, birden fazla evlenmeye müsait burç hangisidir? İşte, ilgi yoksa hemen kayabilen burçlar…
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15 Kas 2021 - 21:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.