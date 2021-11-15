Kadında Hem Zeka, Hem De Güzellik Arayan Burç Hangisidir? İşte Etkileyici, Cazibeli Ve Cömert O Burç
Herkesin karşı cinsten aradığı özellikler birbirinden farklı olabiliyor. Bazı insanlar zeki kadınlardan etkilenirken; bazı insanlar güzel kadınlardan etkileniyor. Sizde bir kadında zeka ve güzellik arayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin karşı cinsten aradığı özellikler birbirinden farklı olabiliyor. Bazı insanlar zeki kadınlardan etkilenirken; bazı insanlar güzel kadınlardan etkileniyor. Ancak bazı insanlar ver ki, onlar her ilişkilerinde kadının hem güzel hem de zeki olanını seviyor! O insanlar ise, genellikle Zodyak kuşağının o burcuna sahip olan erkekler oluyor! Peki, kadında hem zeka, hem de güzellik arayan burç hangisidir? İşte etkileyici, cazibeli ve cömert o burç…
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15 Kas 2021 - 17:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.