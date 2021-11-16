Bugün Salı Akşam Hangi Diziler Var? 16 Kasım 2021 Salı TV Yayın Akışında Ne Var?
Peki, bugün Salı akşam hangi diziler var, 16 Kasım 2021 Salı TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Türkiye’nin en çok seyredilen televizyon kanalları yeni bir güne başlarken yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakacak yapımlar ile ön plana çıkıyor. Birçok kişiyi kendisine hayran bırakan yapımlardan hangisi bu gün ekranlarda yer alacak bir hayli merak ediliyor. Haftanın ikinci günlerini evlerinde geçirmek isteyenler için dizilerden filmlere, yarışmalardan belgesellere kadar birçok konseptin yer aldığı yapım ön plana çıkıyor. Peki, bugün Salı akşam hangi diziler var, 16 Kasım 2021 Salı TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
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16 Kas 2021 - 01:39 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.