Karadağ Müslüman Mı? Montenegro (Karadağ) Nüfusu Kaç? Ne Zaman Ülke Oldu?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde G Grubu son maçında Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye, futbolseverlerin nefesini tutturdu. Büyük bir merak ile beklenen Karadağ – Türkiye karşılaşması öncesinde ise futbolseverler, Karadağ ülkesi hakkında pek çok soruyu merak etmeye başladı. Öte yandan Dünyanın Montenegro dediği ama bilinen adıyla Karadağ olan ülke, bağımsızlığını çok yakın bir zamanda ilan etti! Peki, Karadağ Müslüman mı? Montenegro (Karadağ) nüfusu kaç? Karadağ ne zaman ülke oldu? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!