Karadağ Müslüman Mı? Montenegro (Karadağ) Nüfusu Kaç? Ne Zaman Ülke Oldu?
2022 Dünya Kupası Elemelerinde G Grubu son maçında Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye, futbolseverlerin nefesini tutturdu. Büyük bir merak ile beklenen Karadağ – Türkiye karşılaşması öncesinde ise futbolseverler, Karadağ ülkesi ile ilgili detayları merak ediyor. İşte size Montenegro ile ilgili detaylar...
2022 Dünya Kupası Elemelerinde G Grubu son maçında Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye, futbolseverlerin nefesini tutturdu. Büyük bir merak ile beklenen Karadağ – Türkiye karşılaşması öncesinde ise futbolseverler, Karadağ ülkesi hakkında pek çok soruyu merak etmeye başladı. Öte yandan Dünyanın Montenegro dediği ama bilinen adıyla Karadağ olan ülke, bağımsızlığını çok yakın bir zamanda ilan etti! Peki, Karadağ Müslüman mı? Montenegro (Karadağ) nüfusu kaç? Karadağ ne zaman ülke oldu? İşte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 17:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.