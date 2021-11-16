- 16 Kas 2021 - 20:17

Ankara Evde Paketleme İşi 2021! İŞKUR Evde Paketleme Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte daha popüler hale gelen evden çalışma şekli, giderek daha da yaygınlaşmaya başlıyor. Ev kadınlarının evde geçirdikleri zamanı aynı zamanda kazanca dönüştüren evde paketleme işleri; sabun, kürdan, su balonu, mandal, davetiye, tekstil, etiket, nikah şekeri, kına, karton ve plastik bardak gibi pek çok sektör ile gerçekleştirilebiliyor. Sizde Ankara'da Evde Paketleme işi arıyorsanız işte size detaylar...

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte daha popüler hale gelen evden çalışma şekli, giderek daha da yaygınlaşmaya başlıyor. Ev kadınlarının evde geçirdikleri zamanı aynı zamanda kazanca dönüştüren evde paketleme işleri; sabun, kürdan, su balonu, mandal, davetiye, tekstil, etiket, nikah şekeri, kına, karton ve plastik bardak gibi pek çok sektör ile gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR aracılığıyla da bulunabilen evde paketleme işleri açısından en çok şanslı olan illerden biri ise, Ankara oluyor! Peki, Ankara evde paketleme işi 2021 nedir? İŞKUR evde paketleme başvuru formu nasıl doldurulur? Ankara’da evlere hangi işler verilir? Evde paketleme işi ne kadar kazandırır? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

16 Kas 2021 - 20:17 - Yaşam

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