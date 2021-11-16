Hangi Burç Kadını İkili İlişkilerde Baştan Çıkarıcıdır? İşte Siyah ve Mor Renkli Elbiseler Giyen O Burç…
Her burcun kadını birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Bu nedenle bazı burcun kadınları genellikle alımlı olabilirken, bazı burcun kadınları daha sönük olabiliyor. Sizde baştan çıkarıcı karaktere sahip burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kadını birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Bu nedenle bazı burcun kadınları genellikle alımlı olabilirken, bazı burcun kadınları daha sönül olabiliyor. Bu konuda şanslı olan o burcun kadınları ise, mor ve siyah elbiseleri ile her zaman partnerinin başını döndürmeyi başarıyor! Peki, hangi burç kadını ikili ilişkilerde baştan çıkarıcıdır? İşte siyah ve mor renkli elbiseler giyen o burç…
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16 Kas 2021 - 20:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.