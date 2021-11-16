Hangi Burç Kadını İkili İlişkilerde Baştan Çıkarıcıdır? İşte Siyah ve Mor Renkli Elbiseler Giyen O Burç…

Her burcun kadını birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Bu nedenle bazı burcun kadınları genellikle alımlı olabilirken, bazı burcun kadınları daha sönül olabiliyor. Bu konuda şanslı olan o burcun kadınları ise, mor ve siyah elbiseleri ile her zaman partnerinin başını döndürmeyi başarıyor! Peki, hangi burç kadını ikili ilişkilerde baştan çıkarıcıdır? İşte siyah ve mor renkli elbiseler giyen o burç…



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