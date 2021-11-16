16 Kas 2021 - 11:23 Güncelleme: 16 Kas 2021 - 11:29
Hangi Burç Kadını Hileye Başvurur? İşte Dürüstlüğe Önem Vermeyen Özgür Ruhlu O Burç…
Biri hile mi dedi? Zodyak kuşağının bir burcu bu konuda inanılmayacak derecede iyi bir iş ortaya çıkarıyor. Sizde Hileye başvuran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Biri hile mi dedi? Zodyak kuşağının bir burcu bu konuda inanılmayacak derecede iyi bir iş ortaya çıkarıyor. O burcu görenler ise, gözlerine asla inanamıyor! Peki, hangi burç kadını hileye başvurur? İşte dürüstlüğe önem vermeyen özgür ruhlu o burç…
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16 Kas 2021 - 11:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.