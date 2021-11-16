- 16 Kas 2021 - 20:18

Hangi Burç Hazır Cevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…

Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise oldukça zeki ve hazırcevap. İşte detaylar...

Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise, bu konuda sınırları aşıyor ve hem hazır cevap, hem pratik zeka, hem sivri dilli hem de kalp kırmaktan asla korkamayan insan olmayı aynı anda başarıyor! Peki, hangi burç hazırcevaplı ve pratik zekalıdır? İşte sivri dilli, kalp kıran o burç…


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16 Kas 2021 - 20:18 - Burç Haberleri

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Hangi Burç Hazır Cevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…
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