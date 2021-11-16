Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç…
Her erkek iyi bir baba olmak için ne yazık ki yeterli özelliklere sahip olmuyor. İnsanların kişilik özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar ise bu konuda da söz sahibi oluyor ve bazı erkeklerin baba olmak için yaratıldığını söylüyor. Sizde erkek çocuğu olmak ihtimali olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her erkek iyi bir baba olmak için ne yazık ki yeterli özelliklere sahip olmuyor. İnsanların kişilik özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar ise bu konuda da söz sahibi oluyor ve bazı erkeklerin baba olmak için yaratıldığını söylüyor. Peki, hangi burç erkeğinin çocuğu genelde erkek olur? İşte çocuğuna en düşkün baba burç…
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16 Kas 2021 - 11:40 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.