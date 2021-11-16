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16 Kas 2021 - 11:40

Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç…

Her erkek iyi bir baba olmak için ne yazık ki yeterli özelliklere sahip olmuyor. İnsanların kişilik özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar ise bu konuda da söz sahibi oluyor ve bazı erkeklerin baba olmak için yaratıldığını söylüyor. Sizde erkek çocuğu olmak ihtimali olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...