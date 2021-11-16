Kış Lastikleri Ne Zaman Takılacak? 2021 Kış Lastiği Uygulaması Başladı Mı, Ne Zaman Başlıyor?
Kış lastikleri ne zaman takılacak, 2021 kış lastiği uygulaması başladı mı? İşte, kış lastikleri ne zaman takılacak, 2021 kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor hakkında merak edilen bütün detaylar…
Soğuk havaların gelmesi ile birlikte araç sahipleri kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Araç sahipleri kış lastiği ne zaman takılacak, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor. Kötü havaların gelmesi nedeni ile kış lastiği takmamanın cezası da kişilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kış lastiği uygulaması varken kış lastiği takmamanın cezası ise 2021 yılı itibari ile değişti. Peki, kış lastikleri ne zaman takılacak, 2021 kış lastiği uygulaması başladı mı? İşte, kış lastikleri ne zaman takılacak, 2021 kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor hakkında merak edilen bütün detaylar…
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16 Kas 2021 - 12:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.