Soğuk havaların gelmesi ile birlikte araç sahipleri kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Araç sahipleri kış lastiği ne zaman takılacak, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor. Kötü havaların gelmesi nedeni ile kış lastiği takmamanın cezası da kişilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kış lastiği uygulaması varken kış lastiği takmamanın cezası ise 2021 yılı itibari ile değişti. Peki, kış lastikleri ne zaman takılacak, 2021 kış lastiği uygulaması başladı mı? İşte, kış lastikleri ne zaman takılacak, 2021 kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor hakkında merak edilen bütün detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!