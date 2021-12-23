Boğa burcu nasıl biridir, rengi nedir? Boğa burcu parayı sever mi? Boğa burcu kadın ve erkeğinin özellikleri nelerdir?
Peki, boğa burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Boğa burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğan bireyler Boğa burcuna mensupturlar. Astrolojik bakımdan ele alırsak, her burcun etkisi altına aldığı bir gezegeni bulunmaktadır. Bahsi geçen bu gezegenler, burçlara inanılmaz etkiler yaratır. Burç sahipleri, kendi burçlarının hangi gezegen etkilerinde olduğuna dair çeşitli araştırmalar yaparlar. İdealist ve maddeci kişilikleri ile ön plana çıkan boğa burcu hangi gezegenin etkilerini taşır? Boğa burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
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23 Ara 2021 - 14:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.