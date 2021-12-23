Boğa burcu nasıl biridir, rengi nedir? Boğa burcu parayı sever mi? Boğa burcu kadın ve erkeğinin özellikleri nelerdir?

21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğan bireyler Boğa burcuna mensupturlar. Astrolojik bakımdan ele alırsak, her burcun etkisi altına aldığı bir gezegeni bulunmaktadır. Bahsi geçen bu gezegenler, burçlara inanılmaz etkiler yaratır. Burç sahipleri, kendi burçlarının hangi gezegen etkilerinde olduğuna dair çeşitli araştırmalar yaparlar. İdealist ve maddeci kişilikleri ile ön plana çıkan boğa burcu hangi gezegenin etkilerini taşır? Boğa burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

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