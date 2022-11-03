- 03 Kas 2022 - 23:53

2023 Hız Cezası Ne Kadar? Hız Cezası Kaç Lira? 2023 Erken Ödeme var mı? Hız Sınırı Ne Kadar Aşılabilir?

Peki, 2022 hız cezası ne kadar? 2023 erken ödeme hız sınırı ne kadar aşılabilir? İşte tüm detaylar…

Araç sahibiyseniz, trafik kurallarına uymaya özen göstermekle beraber trafik cezalarını yakından biliyor olmanız gerekir. Trafiğe çıktığınız ilk andan itibaren uymanız gereken bazı kuralların olduğunu bilmelisiniz. Bu kurallara uymadığınız durumlarda bazı yaptırımlar ile karşılaşacaksınız. Her yıl güncellenen trafik cezaları, 2022 senesinde de güncellenmiştir. Peki, 2022 hız cezası ne kadar? 2022 erken ödeme hız sınırı ne kadar aşılabilir? İşte tüm detaylar…

2023 TRAFİK CEZALARI

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.

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03 Kas 2022 - 23:53 - Yaşam

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