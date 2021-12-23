Yay burcu nasıl bir insandır? Yay burcu kime aşık olur? Yay burcu kadını ve erkeğinin özellikleri nelerdir?

22 Kasım ile 21 Aralık arası doğan bireyler, yay burcuna mensuptur. Tam bir eğlence delisi olan yay burcu, coşkulu yanları ile dikkatleri üzerine çeker. Yönetici gezegeninden aldığı enerjiyi etrafa saçan yay burcu, son derece pozitif bir kişiliğe sahiptir. Astroloji ile yakından ilgilenen bireyler, her burcun bir yönetici gezegeni olduğunu bilir. Her burç gibi yay burcunun da bir yönetici gezegeni bulunur. Yay burcuna mensup bireyler bu burcun yönetici gezegeni hakkında çeşitli araştırmalar yapar. Peki, yay burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Yay burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!