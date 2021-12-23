Yay burcu nasıl bir insandır? Yay burcu kime aşık olur? Yay burcu kadını ve erkeğinin özellikleri nelerdir?
Peki, yay burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Yay burcu gezegeni evrende nasıl hareketler yapar ve burçlar üzerinde etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
22 Kasım ile 21 Aralık arası doğan bireyler, yay burcuna mensuptur. Tam bir eğlence delisi olan yay burcu, coşkulu yanları ile dikkatleri üzerine çeker. Yönetici gezegeninden aldığı enerjiyi etrafa saçan yay burcu, son derece pozitif bir kişiliğe sahiptir. Astroloji ile yakından ilgilenen bireyler, her burcun bir yönetici gezegeni olduğunu bilir. Her burç gibi yay burcunun da bir yönetici gezegeni bulunur. Yay burcuna mensup bireyler bu burcun yönetici gezegeni hakkında çeşitli araştırmalar yapar. Peki, yay burcu gezegeni nedir ve hangisidir? Yay burcu gezegeninin hareketleri ve etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar…
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23 Ara 2021 - 14:21 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.