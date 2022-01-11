Serdar Ortaç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Chloe Loughnan İle Yaşları Dikkat Çekti…
Pop müziğinin dev isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, şimdilerde özel hayatı ile sıkça gündem olur hale geldi. Özellikle mutlu bir evliliği sessiz sedasız bitirmesi ile çok konuşulan Serdar Ortaç ile ilgili detaylar haberimizde...
Pop müziğinin dev isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, şimdilerde özel hayatı ile sıkça gündem olur hale geldi. Özellikle mutlu bir evliliği sessiz sedasız bitirmesi ile çok konuşulan Serdar Ortaç ile eski eşi arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Serdar Ortaç ile eski eşi Chloe Loughnan arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 23:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.