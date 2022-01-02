- 02 Oca 2022 - 13:13

Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası 2022 Ne Kadar? Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur?

Aracını muayene yaptırmayan kişiler, kanunlar kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalara çarptırılan vatandaşlar, araç muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında zamlı olarak ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalıyor. Sizde araç muayene yaptırmamanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Aracını muayene yaptırmayan kişiler, kanunlar kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalara çarptırılan vatandaşlar, araç muayenesi yaptırmama cezası 2022 yılında zamlı olarak ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalıyor.

Araç muayenesi yaptırmama cezasını belli bir süre içerisinde ödemesi gereken kişilerin ise, bu cezayı ödememesi halinde neler ile karşılaşacağını bilmesinde fayda bulunuyor. Aksi halde vatandaşlar daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabiliyor. Peki, araç muayenesi yaptırmama cezası 2022 ne kadar? Araç muayene günü geçerse ne olur? İşte, detaylar…

Peki, araç muayenesi yaptırmama cezası 2022 ne kadar? 2022 yılı itibariyle araç muayenesi yaptırmama cezası, 427 TL'ye çıkmış bulunuyor. 427 TL TL’nin 7 iş günü içerisinde yatırılmaması halinde ise, bu miktar katlanarak artıyor ve araç muayenesi yaptırmama cezası ödenene dek de araç trafikten men cezasına çarptırılıyor.

Detaylar diğer sayfada!

02 Oca 2022 - 13:13 - Yaşam

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