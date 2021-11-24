- 24 Kas 2021 - 19:12

Hangi burcun kadını zordur? İşte Sürekli Vicdan Azabı Çekip Hata Yapan O Burç…

Her insanın dürüst olmasını beklemek şüphesiz fazla abartılı bir beklenti oluyor. Ancak bazı insanlar istese de dürüst olamıyor ve bir söylediğini bir daha söyleyemiyor. İşte özü sözü bir olmayan burçların detayları...

Her insanın dürüst olmasını beklemek şüphesiz fazla abartılı bir beklenti oluyor. Ancak bazı insanlar istese de dürüst olamıyor ve bir söylediğini bir daha söyleyemiyor. Özü sözü bir olmayan bu insanlar ise, genellikle o burcun insanlarından ortaya çıkıyor! Peki, hangi burç kadının özü sözü bir olmaz? İşte sürekli vicdan azabı çeken o burç…


Detaylar diğer sayfada!

24 Kas 2021 - 19:12 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burcun Erkeğinden Sevgili Olur? İşte En Erkeksi Davranan O Burç... mask
Hangi Burcun Erkeğinden Sevgili Olur? İşte En Erkeksi Davranan O Burç...
Hangi burcun kadınları daha çekici? İşte En Kadınsı Davranan O Burç... mask
Hangi burcun kadınları daha çekici? İşte En Kadınsı Davranan O Burç...
Hangi Burçlar Çılgındır? Deliler Gibi Eğlenen Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Çılgındır? Deliler Gibi Eğlenen Burçlar Hangileridir?
Sevgisini Belli Etmeyen Burçlar Hangisidir! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez? mask
Sevgisini Belli Etmeyen Burçlar Hangisidir! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez?
En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Vazgeçemediği Tutkuları... mask
En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Vazgeçemediği Tutkuları...
Ego Sevmeyen Burçlar Hangileridir? İşte Egosu Tavan Yaban Burçlar... mask
Ego Sevmeyen Burçlar Hangileridir? İşte Egosu Tavan Yaban Burçlar...
Burçlar arasında en iyi burç hangisi? Hangi Burçlar Eğlenceye Doyamazlar? mask
Burçlar arasında en iyi burç hangisi? Hangi Burçlar Eğlenceye Doyamazlar?
Asgari Ücret Kaç TL Olacak, Ne Kadar Zam Gelecek 2022? Asgari Ücret Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? mask
Asgari Ücret Kaç TL Olacak, Ne Kadar Zam Gelecek 2022? Asgari Ücret Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?
Döviz Alım Satım En İyi Banka 2021 Hangisi? Banka Kurları Neden Farklı? Bankadan Döviz Alınır Mı? mask
Döviz Alım Satım En İyi Banka 2021 Hangisi? Banka Kurları Neden Farklı? Bankadan Döviz Alınır Mı?
Cengiz Kurtoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Pamela İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Cengiz Kurtoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Pamela İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En Sevdiği Söz “Para Para Para!” Olan Burçlar! İşte Aşkta ve Parada Şanslı O Burç... mask
En Sevdiği Söz “Para Para Para!” Olan Burçlar! İşte Aşkta ve Parada Şanslı O Burç...
Hangi Burcun Erkeğinden Sevgili Olur? İşte En Erkeksi Davranan O Burç... mask
Hangi Burcun Erkeğinden Sevgili Olur? İşte En Erkeksi Davranan O Burç...
Hangi burcun kadınları daha çekici? İşte En Kadınsı Davranan O Burç... mask
Hangi burcun kadınları daha çekici? İşte En Kadınsı Davranan O Burç...
Hangi Burçlar Çılgındır? Deliler Gibi Eğlenen Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Çılgındır? Deliler Gibi Eğlenen Burçlar Hangileridir?
Sevgisini Belli Etmeyen Burçlar Hangisidir! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez? mask
Sevgisini Belli Etmeyen Burçlar Hangisidir! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez?
En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Vazgeçemediği Tutkuları... mask
En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Vazgeçemediği Tutkuları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status