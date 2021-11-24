Hangi burcun kadını zordur? İşte Sürekli Vicdan Azabı Çekip Hata Yapan O Burç…
Her insanın dürüst olmasını beklemek şüphesiz fazla abartılı bir beklenti oluyor. Ancak bazı insanlar istese de dürüst olamıyor ve bir söylediğini bir daha söyleyemiyor. İşte özü sözü bir olmayan burçların detayları...
Her insanın dürüst olmasını beklemek şüphesiz fazla abartılı bir beklenti oluyor. Ancak bazı insanlar istese de dürüst olamıyor ve bir söylediğini bir daha söyleyemiyor. Özü sözü bir olmayan bu insanlar ise, genellikle o burcun insanlarından ortaya çıkıyor! Peki, hangi burç kadının özü sözü bir olmaz? İşte sürekli vicdan azabı çeken o burç…
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24 Kas 2021 - 19:12 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.