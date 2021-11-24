Hangi burcun kadını zordur? İşte Sürekli Vicdan Azabı Çekip Hata Yapan O Burç…

Her insanın dürüst olmasını beklemek şüphesiz fazla abartılı bir beklenti oluyor. Ancak bazı insanlar istese de dürüst olamıyor ve bir söylediğini bir daha söyleyemiyor. Özü sözü bir olmayan bu insanlar ise, genellikle o burcun insanlarından ortaya çıkıyor! Peki, hangi burç kadının özü sözü bir olmaz? İşte sürekli vicdan azabı çeken o burç…



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