Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan kafa karıştıran şok paylaşım geldi. Öyle bir şey dedi ki, taş üstünde taş bırakmadı. Murat Dalkılıç’la olan evliliğinin sonrasında ilişkiler yaşayan fakat çok uzun sürmeyen Merve Boluğur’dan skandal bir açıklama geldi. Peki, neler oluyor?
Oyunculuk kariyeri sonrasında Youtube işine giren Merve Boluğur, sevenlerini şoke etmişti. Başarılı ismin dizilerde olmasını isteyen hayranlarına rağmen Merve Boluğur ise Youtube üzerinden aşk yorumları yapıyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Merve Boluğur’un son paylaşımı ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.