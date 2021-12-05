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05 Ara 2021 - 18:26

Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan kafa karıştıran şok paylaşım geldi. Öyle bir şey dedi ki, taş üstünde taş bırakmadı. Murat Dalkılıç’la olan evliliğinin sonrasında ilişkiler yaşayan fakat çok uzun sürmeyen Merve Boluğur’dan skandal bir açıklama geldi. Peki, neler oluyor?