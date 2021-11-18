Tandoğan İsmi Nereden Gelir? Çankaya Tandoğan İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Tandoğan Meydanı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’nın en popüler meydanlarından biri olan Tandoğan Meydanı, yeni yılda da en çok ziyaretçi alan başkent bölgelerinden biri olmayı başarıyor. Ankara’nın en merkezi noktasında bulunan Tandoğan Meydanı ile ilgili detaylar haberimizde...
Ankara’nın en popüler meydanlarından biri olan Tandoğan Meydanı, yeni yılda da en çok ziyaretçi alan başkent bölgelerinden biri olmayı başarıyor. Ankara’nın en merkezi noktasında bulunan Tandoğan Meydanı, kolaylıkla ulaşılabilmesi nedeniyle de aldığı ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Öte yandan Tandoğan Meydanı’nın adının veriliş hikayesini duyanlar bir hayli şaşırıyor! Peki, Tandoğan ismi nereden gelir? Ankara Tandoğan Meydanı nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…
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18 Kas 2021 - 20:09 - Çankaya Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.