Türkiye’nin 2022 yılı için belirleyeceği asgari ücret, komisyonun toplanmasına günler kala gündemlerdeki yerini almaya başlıyor. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük bir asgari ücret ödemesi yapılan Türkiye’de 2022 yılında asgari ücretin alacağı zam büyük bir merak ile bekleniyor. Bu esnada diğer Avrupa ülkelerinin ödediği asgari ücretleri de merak eden çalışanlar, gözünü bu kez Fransa’ya çeviriyor! Peki, Fransa asgari ücret ne kadar 2022? İşte, detaylar…



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