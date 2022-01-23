Akşam Namazı Kaç Rekat Merak Uyandırdı! Akşam namazı kaç rekat nasıl kılınır? Akşam namazının 3 rekatında ne okunur?
Namaza yeni başlayan, ya da namaz ile ilgili bilmedikleri eksikleri kapatmak isteyenler akşam namazı kaç rekattır, kılarken hangi dualar okunur, diyanetle akşam namazı nasıl kılınır? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Dinimizin direği olarak kabul edilen ibadetlerden bir tanesi günde beş vakit kılınan namazdır. Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında kılınması gereken akşam namazı İslam’ın farzlarının ikincisi olan namaz kılma şartının içerisinde yer almaktadır. Üç farz ve iki rekat sünnetten meydana gelmektedir. Namaza yeni başlayan, ya da namaz ile ilgili bilmedikleri eksikleri kapatmak isteyenler akşam namazı kaç rekattır, kılarken hangi dualar okunur, diyanetle akşam namazı nasıl kılınır? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Akşam namazının 3 rekatında ne okunur?
Akşam namazının farzının 3. rekatında tekrar niyet edilir ve Fatiha, Ettahiyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena duaları okunmaktadır.
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23 Oca 2022 - 20:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.