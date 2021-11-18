Yakışıklı Değil Ama Etkileyici Olan Burç Hangisidir? İşte Gülüşleri En Güzel O Burç…

Erkeklerin kadınlar üzerindeki bıraktığı etki, her erkeğe göre farklılık gösterebiliyor. Bu konuda bazı erkeklerin hem romantik hem de yakışıklı olması gerekirken, bazı erkeklerin sadece gülüşü yetiyor. O erkekler ise, genellikle o burca sahip olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burç erkeği yakışıklı değil ama etkileyicidir? İşte gülüşleri en güzel o burç…



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