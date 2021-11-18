Kuralcı ve Sürekli Eleştiren Burç Hangisidir? İşte En Titiz O Burç…

Kurallar kimsenin hoşlanmadığı şey olsa da düzen içerisindeki bir yaşam için gerekli olan bir kavram olarak hayatımızdaki yerini alıyor. Bazı insanlar bu kurallara uymak zorunda olduğu için uysa da bazı insanlar kuralları hayatının önemli bir parçası haline getiriyor. O insanlar ise, genellikle o burca sahip olarak dünyaya gelen kadınlar oluyor! Peki, hangi burç kadını kuralcı ve eleştiricidir? İşte en mantık yürüten o burç…

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