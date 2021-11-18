Zengin Koca Meraklısı Burç Hangisidir? İşte Zengiğe En Düşkün O Burç…
Eş seçiminde kadınlar, fiziksel görünümden sadakate kadar pek çok kritere önem veriyor. Elbette maddiyat da bu kriterler arasında yer alıyor. Her kadın eşinin yeterli miktarda para kazanmasına razı olsa da bazı kadınlar, her zaman en zenginini istiyor. Sizde Zengin Koca meraklısı burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Eş seçiminde kadınlar, fiziksel görünümden sadakate kadar pek çok kritere önem veriyor. Elbette maddiyat da bu kriterler arasında yer alıyor. Her kadın eşinin yeterli miktarda para kazanmasına razı olsa da bazı kadınlar, her zaman en zenginini istiyor. O kadınlar ise, genellikle o burca sahip olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burç kadını zengin koca meraklısıdır? İşte konfora en düşkün o burç…
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18 Kas 2021 - 19:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.