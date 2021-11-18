- 18 Kas 2021 - 19:42

En Sabırsız ve Aceleci Burç Hangisidir? İşte Beklemeyi Sevmeyen O Burç…

Her insanın Boğa burcu insanları kadar sabır küpü olarak dünyaya gelmesini beklemek şüphesiz hayalperestlikten öteye geçemiyor. Bazı insanlar Boğa burçlarının tam aksi olarak inanılmaz derecede sabırsız oluyor. İşte sabırsız burç erkekleri...

Her insanın Boğa burcu insanları kadar sabır küpü olarak dünyaya gelmesini beklemek şüphesiz hayalperestlikten öteye geçemiyor. Bazı insanlar Boğa burçlarının tam aksi olarak inanılmaz derecede sabırsız oluyor. Elbette o insanların burçları da bu özellikleri gibi ortak oluyor! Peki, hangi burç erkeği en sabırsız, aceleci burçtur? İşte beklemeyi sevmeyen o burç…


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18 Kas 2021 - 19:42 - Burç Haberleri

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