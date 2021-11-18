En Sabırsız ve Aceleci Burç Hangisidir? İşte Beklemeyi Sevmeyen O Burç…

Her insanın Boğa burcu insanları kadar sabır küpü olarak dünyaya gelmesini beklemek şüphesiz hayalperestlikten öteye geçemiyor. Bazı insanlar Boğa burçlarının tam aksi olarak inanılmaz derecede sabırsız oluyor. Elbette o insanların burçları da bu özellikleri gibi ortak oluyor! Peki, hangi burç erkeği en sabırsız, aceleci burçtur? İşte beklemeyi sevmeyen o burç…



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