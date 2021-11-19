Sertab Erener Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Can Bonomo İle Yaşları Dikkat Çekti
Elde ettiği başarılar ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Sertab Erener, şimdilerde yeni bir albümü ile müzik piyasasını yeniden hareketlendi. Yeni albümünden sonra magazin basınından düşmeyen Sertab Erener ile ilgili detaylar haberimizde...
Elde ettiği başarılar ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Sertab Erener, şimdilerde yeni bir albümü ile müzik piyasasını yeniden hareketlendi. Yeni albümünden sonra magazin basınından düşmeyen Sertab Erener, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sertab Erener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sertab Erener evli mi? İşte, detaylar…
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19 Kas 2021 - 10:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.