- 19 Kas 2021 - 10:25 G: 19 Kas 2021 - 10:29

Sertab Erener Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Can Bonomo İle Yaşları Dikkat Çekti

Elde ettiği başarılar ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Sertab Erener, şimdilerde yeni bir albümü ile müzik piyasasını yeniden hareketlendi. Yeni albümünden sonra magazin basınından düşmeyen Sertab Erener ile ilgili detaylar haberimizde...

Elde ettiği başarılar ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Sertab Erener, şimdilerde yeni bir albümü ile müzik piyasasını yeniden hareketlendi. Yeni albümünden sonra magazin basınından düşmeyen Sertab Erener, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sertab Erener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sertab Erener evli mi? İşte, detaylar…


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19 Kas 2021 - 10:25 - Magazin

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Sertab Erener Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Can Bonomo İle Yaşları Dikkat Çekti mask
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