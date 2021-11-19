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19 Kas 2021 - 10:25

Sertab Erener Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Can Bonomo İle Yaşları Dikkat Çekti

Elde ettiği başarılar ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Sertab Erener, şimdilerde yeni bir albümü ile müzik piyasasını yeniden hareketlendi. Yeni albümünden sonra magazin basınından düşmeyen Sertab Erener ile ilgili detaylar haberimizde...