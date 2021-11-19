Hangi Burç Kadını Aşkını Hırsına Kurban Eder? İşte Gözü Kara O Burç…
Burçların insanlar üzerindeki etkilerine dair çalışmalar günümüzde dahi devam ediyor. Her geçen gün insanları şaşırtan burçların etkisi, özellikle aşk yaşamında kendisini gösteriyor. Sizde hırslı o burcun kadınlarının detaylarını merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Burçların insanlar üzerindeki etkilerine dair çalışmalar günümüzde dahi devam ediyor. Her geçen gün insanları şaşırtan burçların etkisi, özellikle aşk yaşamında kendisini gösteriyor. Söz konusu aşkta gözü karalık ise, o burcun insanları bir adım değil, koşarak öne çıkıyor! Peki, hangi burç kadını aşkını hırsına kurban eder? İşte gözü kara o burç…
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19 Kas 2021 - 10:38 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.