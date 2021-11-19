Burçların insanlar üzerindeki etkilerine dair çalışmalar günümüzde dahi devam ediyor. Her geçen gün insanları şaşırtan burçların etkisi, özellikle aşk yaşamında kendisini gösteriyor. Söz konusu aşkta gözü karalık ise, o burcun insanları bir adım değil, koşarak öne çıkıyor! Peki, hangi burç kadını aşkını hırsına kurban eder? İşte gözü kara o burç…



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