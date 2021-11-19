Hangi Burç Kadının Dedikodusu Yapılır? İşte En Çok Kıskanılan O Burç…
Dedikoduya konu olacak kadar güzel ya da imrenilesi kadınlar, her zaman her yerde bulunmuyor. İnsanların fiziksel ve kişilik özelliklerinde bir hayli etkili olan burçlar, dedikodu yapan ve dedikodusu yapılan kadınlar konusunda da son sözü söylüyor. Sizde dedikodusu yapılan burç kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Dedikoduya konu olacak kadar güzel ya da imrenilesi kadınlar, her zaman her yerde bulunmuyor. İnsanların fiziksel ve kişilik özelliklerinde bir hayli etkili olan burçlar, dedikodu yapan ve dedikodusu yapılan kadınlar konusunda da son sözü söylüyor. Öte yandan o burcun kadınları, her zaman dedikodusu yapılan tarafta yer alıyor! Peki, hangi burç kadının dedikodusu yapılır? İşte en çok kıskanılan o burç...
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19 Kas 2021 - 10:43 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.